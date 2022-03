Le Pays de Montbéliard en négociation pour l'avenir de ses déchets

Les négociations avancent pour la gestion des déchets du Pays de Montbéliard. L'agglomération est confrontée à une usine d'incinération en fin de vie, et le président de PMA envisage désormais un nouveau scénario : utiliser la même usine que Belfort (celle de Bourogne) comme simple client.

Charles Demouge va-t-il refuser le partenariat proposé par Damien Meslot pour la gestion des déchets de l'agglomération de Montbéliard ? L'idée fait désormais partie des scénarios envisagés par le patron de PMA, confronté à une usine d'incinération en fin de vie. D'ici 2024, il doit en effet trouver une solution pour les 140.000 habitants de son agglomération, mais il négocie pour obtenir les meilleurs prix.

Jusqu'à présent, plusieurs pistes étaient étudiées : la construction d'une nouvelle usine (estimée à 50 millions d'euros), la rénovation de l'actuelle (estimée au bas prix à 15 millions d'euros), ou alors se tourner vers la même usine que l'agglomération de Belfort, à 15 km de là. Gérée par le syndicat Sertrid, l'usine de Bourogne est en sous-capacité.

Les deux patrons de la Métropole ne sont pas sur la même longueur d'ondes

Damien Meslot, le président du Grand Belfort, a donc proposé une gestion commune de cette usine de Bourogne. C'était une question de logique, selon lui. "Lors d'une réunion avec le préfet du Doubs, les représentants de PMA nous ont annoncé qu'ils envisageaient de nous faire brûler leurs ordures, raconte-t-il. On serait leur prestataire, et _ils ne rentreraient pas dans la gouvernance_."

Manifestement, les deux hommes forts de la métropole ne sont pas sur la même longueur d'ondes sur ce dossier. Charles Demouge explique cette idée de devenir un simple client, et pas partenaire de l'usine de Bourogne, lui est venue "un matin, en se réveillant". Le président de Pays de Montbéliard Agglomération a un objectif clair et affirmé : obtenir le meilleur prix dans les négociations actuelles. "Tout est calculé, dit-il. Il y a des spécialistes et des gens compétents qui sont chargés de faire ces calculs, en ce moment."

Et ces négociations dureront le temps nécessaire, dit Charles Demouge... jusqu'à l'automne, s'il le faut !