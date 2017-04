Le Pen sur un chalutier, Macron joue au foot à Sarcelles : la guerre des images se poursuit en vue du second tour

Après la folle journée passée à Amiens mercredi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont poursuivi leur duel sur le terrain ce jeudi. La première avait choisi de s'afficher aux côtés des pêcheurs au Grau-du-Roi, le second était en déplacement à Sarcelles.

Marine Le Pen, quatre heures sur la "Grâce de Dieu" avant un meeting à Nice

Rungis mardi matin, Amiens mercredi matin, Marine Le Pen a de nouveau choisi de s'afficher aux côtés de ceux qui se lèvent tôt. Au Grau-du-Roi (Gard), la candidate a embarqué sur le "Grâce de Dieu II", un chalutier appartenant à un candidat FN aux régionales de 2015. Vêtue d'un ciré et de bottes, accompagnée de Gilbert Collard qui avait également sorti sa pipe et son bonnet pour l'occasion, elle a assisté au travail des pêcheurs pendant quatre heures. Une séquence qui a donné lieu à une scène plutôt cocasse largement relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle la candidate imite un dauphin.

"Moi, j'appelle les dauphins" Quand Marine Le Pen sort en bateau avec Gilbert Collard pic.twitter.com/Z0bLQ0on1l — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2017

Elle en a profité pour revenir sur sa visite surprise sur le site de Whirlpool à Amiens, en assurant que "ce n'était pas des militants mais des salariés" qui l'ont soutenue, contrairement à ce qu'a affirmé le candidat d'En Marche!.

"Ce n'était pas des militants FN hier." M.Le Pen répond à E.Macron, soupçonnée de mise en scène hier à Whirlpool pic.twitter.com/f0kW4f5Gz3 — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2017

Marine Le Pen tient dans la soirée son premier grand meeting de l'entre-deux-tours à Nice, "coup de chapeau" à une région dans laquelle "traditionnellement, il y a un lien de confiance fort" avec les électeurs, a-t-elle salué dans un entretien au quotidien Nice-Matin ce mercredi. Elle y qualifie son adversaire de "jeune trader" qui "a la froideur des grandes entreprises qui licencient sans état d'âme".

Tirs au but pour Emmanuel Macron avant un plateau télé

Mi-temps à l'heure du déjeuner. C'est ensuite Emmanuel Macron qui a repris le jeu à son compte, avec un tweet et un déplacement à Sarcelles (Seine-Saint-Denis), consacré au thème des banlieues et de la diversité.

Madame le pen se promène à la pêche. Bonne promenade. La sortie de l Europe qu elle propose c est la fin de la pêche française. Pensez y. EM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 27, 2017

Après la cohue de mercredi chez Whirlpool, le candidat En Marche! s'est offert un après-midi bien plus calme. Au programme : une rencontre avec des membres de l'association "Sport dans la ville", qui agit en matière d'insertion par le sport. Ovationné par les enfants présents sur place et après une séance de photos, l'ex-ministre, supporter de l'OM, s'est plié à une séance de tirs au but.

Comme lors de son discours de mercredi soir à Arras, Emmanuel Macron s'en est vivement pris au "visage haineux et rétréci de la France que porte Marine Le Pen". "La France se bâtit ici aussi", a-t-il ajouté, "et madame Le Pen ne peut pas venir dans un quartier comme celui-ci". Une allusion au piège tendu la veille par la candidate du Front national, qui l'avait défié de se rendre sur le site de l'usine Whirlpool.

A Sarcelles, le candidat d'En Marche! s'en est pris au FN et au "visage haineux" qu'il dresse de la France. pic.twitter.com/aaSm2CnfPf — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2017

Emmanuel Macron terminera sa journée sur le plateau de l'émission "Elysée 2017" sur TF1 et LCI, à 21h.

