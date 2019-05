Le Périgourdin Jérôme Peyrat rejoint le cabinet politique d'Emmanuel Macron à l'Elysée

C'est l'hebdomadaire "Le Point" qui l'a révélé samedi soir. Jérôme Peyrat, ancien patron de l'UMP en Dordogne et même directeur-général du parti à Paris, rejoint l'Elysée, au cabinet politique d'Emmanuel Macron. Le maire de La Roque-Gageac avait déjà rompu avec l'UMP de Laurent-Wauquiez depuis plus d'un an, pour rejoindre le mouvement du maire de Nice Christian Estrosi "La France audacieuse". Jérôme Peyrat a été conseiller de Jacques Chirac à la mairie de Paris, puis de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'Elysée, mais il avait récemment annoncé son intention de voter aux européennes pour la liste Renaissance de la majorité présidentielle, et il ne payait plus ses cotisations à l'UMP. Maire de La Roque Gageac depuis 25 ans, Jérôme Peyrat est aussi un connaisseur des élus locaux, de la droite et du centre. L'UMP de Dordogne perd un de ses derniers poids-lours, après les départs de Patrice Favard et Antoine Audi, sans remonter jusqu'à la démisison de daniel Garrigue.