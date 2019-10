Le personnel de la région Auvergne Rhône Alpes appelé à faire grève ce jeudi

Le premier préavis déposé, il y a une dizaine de jours ne concernait que les salariés du service communication d’Auvergne Rhône Alpes, mais au vu de la situation générale des personnels régionaux, il a été étendu à l’ensemble des services.

Les postes vacants dans les lycées par exemple constituent l’une des revendications fortes des agents comme l’explique Christian Darpheuille, le secrétaire général de l'UNSA.

Il y a 8000 agents à la région, on estime à 100 à 150 postes vacants au siège et sur les antennes et à 750 à 800 postes vacants sur les lycées , c'est énorme , on a des lycées qui tournent aujourd'hui avec un tiers des personnels, soit en maladie, soit pas remplacés.

Une grève qui risque d’avoir d’autant plus de visibilité que les élus de la région Auvergne Rhône Alpes sont en séance plénière ce jeudi à l'Hôtel de région à Lyon. La date n’a évidemment pas été choisie au hasard,

Du coté de la direction de la région Auvergne Rhône Alpes on est évidement pas d'accord avec les chiffres de postes vacants annoncés par les syndicats, même si on reconnait qu'il y a des choses améliorer dans le domaine de la gestion des personnels...

La fusion des deux régions en 2016 a entraîné des modifications importantes sur les facteurs de gestion humaine.

Sébastien Pernaudet le directeur adjoint des services de la région explique des négociations sont en cours pour améliorer les choses

Quand il y a du mal être, on l'entend, on en prend toute la mesure et on n essaie de le traiter dans les meilleurs conditions possibles. Aujourd’hui, on est en phase de concertation avec un dialogue constant et la question de l'organisation qui est en cours de débat sera tranchée en décembre prochain dans le cadre de nos instances de dialogue social