"Le plan de relance accompagne 300 entreprises en Isère, c'est considérable", assure Agnès Pannier-Runacher

"L'industrie est un pilier du plan de relance car l'industrie, c'est la colonne vertébrale de notre économie, notamment en Isère", assure ce mardi sur France Bleu Isère, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Déjà en visite en Isère la semaine dernière, avec son collègue Cédric O, auprès des entreprises de la French Tech, elle est de retour dans la région ce mardi au salon Global Industries à Lyon.

"On l'a vu pendant la crise, on a besoin de l'industrie pour produire des biens, des médicaments et des masques, et nous devons réagir après trente ans de capitulation industrielle. Et le plan de relance est effectivement une façon d'accélérer ce choc de réindustrialisation. En particulier en Isère, où _le plan de relance accompagne 300 entreprises_, c'est considérable", détaille la ministre.

Le Premier ministre Jean Castex était d'ailleurs à Roussillon et Beaurepaire ce lundi pour saluer l'anniversaire du plan de relance : 100 milliards d'euros au total pour aider les entreprises à rebondir après la crise sanitaire. Le Premier ministre a notamment salué l'entreprise Seqens, qui va produire d'ici deux ans du paracétamol, le principe actif du doliprane.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Industrie et écologie sont compatibles, selon le gouvernement... à l'inverse d'Eric Piolle

Le gouvernement se pose ainsi en contre-point du maire EELV de Grenoble Eric Piolle, candidat à la primaire écologiste, qui a travaillé près de 20 ans dans l'industrie et qui estime que l'écologie ne peut pas se faire "en se fiant à la volonté des grands patrons".

"Je pense que c'est une pétition de principe parce qu'aujourd'hui, les grands groupes sont à la pointe de la transition écologique et énergétique. Et je rappelle que ce sont eux qui déposent le plus de brevets et qui consacrent le plus d'argent à la recherche et développement", répond Agnès Pannier-Runacher, qui appelle à "soutenir les start up industrielles", comme l'entreprise Aledia, près de Grenoble. "Les micro LED fabriqués par Aledia sont beaucoup plus économes en énergie. C'est l'un des exemples de cette transformation technologique majeure pour nous".