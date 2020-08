Coronavirus : le plan de relance économique sera présenté le 3 septembre, annonce Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mercredi 26 août 2020 au micro de France Inter que la présentation du plan de relance de 100 milliards d'euros, repoussé d'une semaine, se fera le jeudi 3 septembre et qu"il est "bouclé". "Il n'y aura pas de hausse d’impôt", Jean Castex l'a martelé.

Le secteur de la culture bénéficiera d'une "dotation exceptionnelle" de deux milliards d'euros dans le plan de relance. "Il faut aller au théâtre, au cinéma, il faut soutenir le secteur culturel", a déclaré le chef du gouvernement, annonçant également des compensations pour combler les recettes perdues du fait des contraintes sanitaires.

Par ailleurs, il "ne sera plus possible à l'autorité préfectorale de déroger" à la jauge maximale de 5.000 personnes "dans les départements rouges, c'est-à-dire où il y a une forte circulation virale", a annoncé mercredi le Premier ministre. Le chef du gouvernement a également évoqué le fait qu'on pourrait encore abaisser cette jauge et même "interdire" des spectateurs dans les stades ou lieux de spectacle.