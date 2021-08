Le plein pour les journées d'été des écologistes à Poitiers

Qui mieux que Poitiers pour accueillir la 37ème édition des journées d'été des Ecologistes ? Léonore Moncond'huy ne cache pas sa joie d'accueillir ce grand rendez-vous de l'écologie. La maire de Poitiers avoue que c'est une belle reconnaissance "C'est une belle reconnaissance pour ce qu'on incarne, des journées d'été qui arrivent à l'aube d'une année importante pour les écologistes et pour l'humanité au sens large, c'est une reconnaissance aussi pour le projet écologiste que nous incarnons à Poitiers, mais aussi pour le symbole de la jeunesse, je suis la plus jeune maire d'une grande ville de France et c'est important pour embarquer un mouvement à l'échelle nationale, et montrer que l'écologie fait confiance à la jeunesse, fait confiance au renouvellement politique c'est aussi ça qu'incarne Poitiers." Poitiers qui aujourd'hui ne compte plus une chambre d'hôtel ou de nuitée Airbnb de libre avec les 3.000 sympathisants ou militants et journalistes qui vont participer à cette édition.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Julien Bayou, secrétaire national d' Europe Ecologie Les Verts souligne que les écologistes proposent une leçon de démocratie avec la présence des différents candidats à la primaire qui seront présents à Poitiers durant ce rendez-vous poitevin "Je note qu'on est la seule famille politique capable de se réunir pour échanger pour débattre, la seule famille à se réunir dans le même lieu, la droite est parfaitement dispersée. Et évidemment Poitiers est l'endroit où il faut être si vous êtes curieux, si vous voulez discuter avec chacun den nos candidats à la primaire écologiste et vous faire une opinion sur les candidatures. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont indécises." Rappelons que le premier tour se déroulera sur internet du 16 au 19 septembre et le second tour du 25 au 28 septembre.