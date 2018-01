Le plus ancien maire du Loiret a officiellement démissionné, ce mercredi soir. Guy Grivot, 83 ans, était maire de Bondaroy, près de Pithiviers depuis 1971. Les maires les plus anciens démissionnent-ils de plus en plus dans le Loiret ? Ce n'est pas un cas isolé.

Il reste encore quelques maires avec plus de 20 ou 30 ans d’expérience dans le Loiret, même s'ils sont de plus en plus rares. L'Etat ne tient pas de statistiques précises, mais Guy Grivot, 83 ans, qui vient de démissionner à Bondaroy était le dernier élu dans les années 1970. Il était maire depuis 1971, il reste seulement une quinzaine de maires élus dans les années 1980.

Moi, j'en suis à 37 ans de mandat, la lassitude ne vient pas avec les années de mandats - Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay, président de l’association des maires du Loiret

On peut citer notamment, Jean-Claude Bouvard de Guigneville (1983), Odile Couillaut à Montbarrois (1989), ou encore Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay depuis 1980 et président de l'association des maires du Loiret. « C’est vrai que nous sommes de moins en moins nombreux, détaille-t-il. Moi j’en suis à 37 ans de mandat, je suis peut-être bien le plus ancien». Mais pour autant, il ne ressent aucune lassitude, tout comme ses collègues. « Ce sont des maires d’expérience, des maires qui sont appréciés de la population et qui connaissent très bien le fonctionnement des communes ».

Guy Grivot, le doyen des maires du Loiret, quitte ses fonctions pour des raisons personnelles et familiales. Pas question pour lui, de parler d’un « ras-le-bol ». « Je n’ai jamais ressenti ça », sourit-il. Pourtant, en plus de sa profession d’agriculteur, sa carrière politique a débuté dès 1959. « J’ai été d’abord simple élu, puis adjoint en 1963 et enfin maire dès 1971 », détaille l’homme de 83 ans. Et s’il a transmis sa charge à la deuxième adjointe mercredi soir, en présence de la sous-préfète, il compte bien rester un simple élu dans le conseil municipal de la commune de 420 habitants.

La carte des communes du Loiret - AML

Un nombre record de changement de maires : 28 depuis 2014

Il y a eu de nombreux changements de maires depuis 2014, les dernières élections municipales. 28 sur les 326 communes du Loiret, ça représente environ 9% des maires. Cela fait suite à des décès et des démissions. Le phénomène est le même dans toute la région Centre-Val-de-Loire.

Selon Frédéric Cuillerier, président de l’association des Maires du Loiret, trois raisons peuvent l’expliquer. « Il y a évidemment la fin du cumul des mandats, énumère-t-il. Certains maires un peu âgés, qui aspirent aussi à souffler un peu. Et puis, dernier élément, la charge est très prenante. Avec une vraie lourdeur administrative et une baisse des dotations de l’Etat. Comme beaucoup travaillent à côté, ils préfèrent passer la main. »

Ma femme me disait toujours, "tu en fais trop" - Guy Grivot, maire démissionnaire

Guy Grivot le reconnait facilement. « Avec les communautés de communes et autres instances, les réunions s’enchaînent. Ma femme me disait toujours : ‘Tu en fais de trop ‘

Pour Frédéric Cuillerier, "il est donc temps de mobiliser de nouvelles générations." Elles sont d’ailleurs assez présentes depuis les élections de 2014, le taux de renouvellement a d'ailleurs été particulièrement important. Dans 42% des 326 communes du département, un maire a débuté un premier mandat.