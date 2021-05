Le plus jeune maire de Charente-Maritime affronte la tempête

La soirée a été encore compliquée, mardi soir, pour le plus jeune maire de la Charente-Maritime. Moins d'un an après son élection, Thibault Brechkoff, 28 ans, le maire de Dolus-d'Oléron, se retrouve sous pression depuis plusieurs semaines, entre défections et conflits avec les élus de sa propre liste, l'un d'eux ayant déposé plainte contre lui pour faux en écriture publique. Ce qui a valu au jeune maire la visite des gendarmes, la semaine dernière. Raison de cette plainte, un problème de prise en compte du vote d'une élue absente.

L'affaire a une autre conséquence : il a fallu rejouer mardi soir le conseil municipal du 16 avril. Dans une ambiance toujours très tendue. "Oui j'ai porté plainte !" assène Jean-Marie Clerget, quelques minutes avant de perdre son mandat de troisième adjoint. Comme il l'a déjà perdu il y a deux semaines, sauf que voilà : le vote n'était pas valide. Et Jean-Marie Clerget le sait, c'est lui qui a découvert le pot aux roses. Une histoire de pouvoir donné par une élue absente à un collègue pour le vote. Pouvoir non signé et donc illégal. Du faux en écriture publique pour Jean-Marie Clerget qui dévoile au grand jour la réaction du maire : "Vous vous êtes effondré, en larmes, et avez fini par le reconnaître..."

Faux pouvoir, un "détail"

Assis à quelques mètres, Thibault Brechkoff encaisse. Et assume son craquage devant la presse : "J'étais à bout, et c'est aussi le résultat de plusieurs mois de pressions de sa part. C'était une espèce de guerre froide, et c'était profondément malsain. Aujourd'hui je suis soulagé." Quant à cette affaire de faux pouvoir, qui a lui valu une visite des gendarmes en mairie ("pas plus de 10 minutes" minimise le maire), Thibault Brechkoff parle d'un détail monté en épingle par ses opposants. Erreur vite corrigée grâce à ce nouveau conseil municipal décidé sur les conseils de la préfecture.

L'explication est un peu courte pour l'ancien maire Grégory Gendre, devenu chef de file de l'opposition : "Le problème c'est ce différentiel trop important entre la communication politique du maire et la réalité des faits. C'est pour ça que c'est autant le bazar dans Dolus en ce moment, et c'est bien normal. Parce que dans l'histoire de la commune, ce n'est jamais arrivé." La majorité de Thibault Brechkoff est-elle en train de s'effondrer ? À voir... L'éviction du troisième adjoint fait en tout cas le plein des voix de sa majorité, comme il avait été largement adopté il y a deux semaines. Le faux pouvoir n'y aurait donc rien changé.

