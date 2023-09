Le PNC réclame un plan de lutte contre la drogue en Corse

Le PNC réclame un plan de lutte contre la drogue et les autres addictions.

"Le fléau de la drogue, mais aussi l'alcool et les jeux d'argent minent notre société", selon le PNC. La section bastiaise du Partitu di a Nazione Corsa demande à l'Etat et aux dirigeants de la Collectivité de Corse d'agir contre les dérives liées aux addictions. Selon les élus et les militants du PNC, le trafic de drogue pèserait au moins 30 millions d'euros chaque année dans l'île. Pour Matthieu Ricci, membre du PNC, si ce système perdure, c'est aussi la pauvreté qui perdure.

"Il n'y a pas que la drogue, ce sont les addictions en général. La Corse est dans le top 3 pour beaucoup d'addictions. C'est un problème que l'on doit prendre à bras-le-corps. Dans un processus d'autonomie, nous devons traiter ces problématiques, c'est pourquoi nous demandons que cette politique soit mise en place. Un vote à l'assemblée de Corse avait eu lieu en ce sens en juillet 2022, mais depuis, plus rien, aucun élément n'en est ressorti. Certains pays comme l'Islande ou l'Irlande ont réussi à déployer des politiques de lutte contre les addictions avec succès, la Corse doit donc pouvoir le faire."