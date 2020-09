Le PNR de la Brenne se choisit un nouveau président

Une page se tourne au Parc naturel régional de la Brenne. C'est ce vendredi qu'a lieu l'élection du président du PNR.

Le président historique, Jean Paul Chanteguet, a démissionné après les élections municipales en juin. Il était à la tête du PNR depuis sa création, il y a 30 ans. L'élection aura lieu ce vendredi à 18h à Ciron. Il y a pour l'heure deux candidats : Laurent Laroche qui vient d'être réélu pour un second mandat de maire à Belâbre et Thibault Duval, 4ème adjoint à la mairie du Blanc en charge de l'économie locale, du tourisme, du patrimoine, des loisirs et de la communication.Le