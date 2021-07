Le policier sarthois Benoît Barret en charge de la sécurité auprès de la présidente des Pays de la Loire

Elle avait promis de nommer un vice-président en charge de la sécurité... En attendant de connaître les attributions des 15 vice-présidents désignés vendredi, lors de la première séance du nouveau conseil régional, la présidente (LR) de la région a d'ores et déjà nommé un "conseiller spécial" en charge de ce dossier. Un poste inédit, que va donc inaugurer le policier Sarthois Benoît Barret. Même si la sécurité n'est pas une compétence de la région. Et que le pacte de sécurité promis par Christelle Morançais pour aider les communes à s'équiper dans ce domaine sera peut-être retoqué par la justice.

Incarner la justice et l'autorité

Bien connu des plateaux de CNews et BFM TV, où il représente régulièrement le syndicat de police "Alliance", dont il est l'un des cadres nationaux, Benoît Barret incarnait la justice et l'autorité au sein de la liste conduite par Christelle Morançais. Né à La Flèche, le Sarthois a toujours porté ses valeurs, depuis son élection comme délégué de classe au lycée de Sablé-sur-Sarthe ou comme syndiqué sur les bancs de la faculté d'Angers.

Une double casquette difficile à assumer

Entré dans la police en 1996, il a fait ses armes à Paris, en passant par la police secours, puis la police d’investigation et la brigade anti-criminalité. Il revient ensuite au Mans, pendant 6 ans, où il rejoint la police de proximité puis la sûreté départementale. Avant de prendre des responsabilité syndicales au niveau national. Aujourd'hui, il tente d'assumer sa double casquette de syndicaliste et de politique. Lui qui ne veut pas en parler au sein même de son syndicat de police. Et qui se dit encore "sans étiquette".