Le pont Charles-de-Gaulle bientôt détruit à Reims pour réaménager les berges du canal

Il fait partie du paysage rémois depuis 1972. Le pont Charles-de-Gaulle, qui relie la rue Hincmar et les abords du Stade Delaune, au-dessus de la voie Taittinger, sera détruit en 2024. Une annonce ce lundi 28 novembre de la communauté urbaine du Grand Reims et la ville de Reims.

"Ce pont est surdimensionné, raconte Arnaud Robinet, le maire de Reims. Il fonctionne qu'à 25% de sa capacité, avec environ 6.000 véhicules par jour. Les choses ont été réfléchies." Cette destruction, prise en charge financièrement par la communauté urbaine à hauteur de 3 à 4 millions d'euros, se fait dans le cadre d'un projet global de réaménagement des berges du canal.

Une passerelle pour les piétons et les cyclistes

La mairie et le Grand Reims veulent réinvestir les lieux, sur 700 mètres, le long du boulevard Paul-Doumer et de l'autre côté du canal. Une passerelle sera notamment construite en 2025 à la place du pont De-Gaulle, réservée aux piétons et aux cyclistes. Elle devrait coûter entre 9 et 10 millions d'euros.

Dans le même temps, les deux collectivités pensent aux aménagements au bord de ce canal. Une concertation avec les habitants sera lancée en 2023 pour collecter les meilleures idées : "On peut imaginer des espaces de jeux pour enfants, une guinguette, un parc. Ensemble on reconstruit cette espace", conclut Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims.