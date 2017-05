PORTRAIT - Jacques Mézard, sénateur du Cantal et ministre de l'Agriculture et de l'alimentation

Le sénateur du Cantal Jacques Mézard a été nommé ce mercredi ministre de l'Agriculture et de l'alimentation du gouvernement d'Edouard Philippe. Sénateur radical de gauche depuis 2008 après plusieurs mandats de conseiller général, il s'est engagé très tôt derrière Emmanuel Macron.

Le sénateur cantalien Jacques Mézard fait son entrée dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe en tant que ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Né à Aurillac en décembre 1947, Jacques Mézard a été conseiller général de 1994 à 2008 et il est également président de la communauté d’agglomération d'Aurillac depuis 2001. Élu du Parti radical de gauche, il est président du groupe rassemblement démocratique et social européen au Sénat depuis 2011.

Un soutien des premières heures d’Emmanuel Macron

Jacques Mézard avait pris position en faveur d’Emmanuel Macron très tôt dans cette campagne, estimant que le candidat d'En Marche ! incarnait le renouveau. Très impliqué dans la défense de la laïcité, il a aussi travaillé sur les questions de ruralité et de justice pendant son mandat. Dans les discussions portant sur les dossiers concernant l'agriculture, Jacques Mézard retrouvera en tout cas une autre Cantalienne, Christiane Lambert originaire de Massiac, elle est la nouvelle présidente de la FNSEA.