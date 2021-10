Le Pré Saint-Gervais : les dernières élections municipales annulées par le conseil d'État

L'élection du maire du Pré Saint-Gervais, Laurent Baron (PS), le 15 mai 2020, a été annulée par le conseil d'État, ce mardi. Les habitants vont devoir retourner aux urnes.

Élu avec 7 voix d'avance seulement

Laurent Baron, maire sortant, avait été réélu dès le premier tour avec seulement 7 voix d'avance, tandis que 42 voix de la Liste Citoyenne du Pré, conduite par son opposante Delphine Debord n'avaient pas été prises en compte dans le résultat du scrutin. Le tribunal administratif de Montreuil avait déjà donné raison à la candidate, le 4 décembre 2020. Mais Laurent Baron avait fait appel de cette décision auprès du conseil d'État. Ce dernier confirme pourtant l'arrêt du tribunal.

"Delphine Debord et les membres de La Liste citoyenne du Pré Saint-Gervais... s’honorent de cette démarche largement soutenue par de nombreux gervaisiens et de nombreuses gervaisiennes", écrit l'équipe de la candidate. Dans son communiqué, elle précise que "désormais, le conseil municipal est entièrement dissous, les affaires courantes seront gérées pendant trois mois (maximum) par les agents et agentes de la commune sous le contrôle de hauts fonctionnaires désignés par le Préfet".

Le maire "prend acte" de cette décision

Laurent Baron, déclare sur sa page Facebook, prendre acte de cette décision mais "face à l’urgence sociale et climatique, je regrette d’être contraint d’interrompre notre action municipale et de mettre à l’arrêt la réalisation du programme qui a largement reçu la confiance des Gervaisiens", écrit-il. "Néanmoins, je refuse que cette erreur aggrave les difficultés des plus démunis d’entre nous. Je suis déterminé à minimiser les conséquences que cette décision peut avoir sur votre quotidien : c’est ma responsabilité. Pour vous, pour continuer de répondre à vos besoins, je vais réunir les services afin d’organiser au mieux la continuité de l’activité municipale, malgré mon absence".