Le préfet convoque de nouvelles élections municipales au Tranger le 3 octobre

Cette commune indrienne de 170 habitants n'a plus ni maire ni conseil municipal depuis plus d'un an. Plusieurs scrutins ont été organisés, mais aucun candidat ne se présente.

Les électeurs du Tranger sont de nouveau convoqués aux urnes le 3 octobre prochain pour désigner leur conseil municipal. Cette commune rurale de 170 habitants, proche de Clion-sur-Indre, se trouve sans maire ni conseil municipal depuis la fin du mandat précédent en 2020. Plusieurs municipales partielles ont été organisées depuis, en vain, puisqu'aucun candidat ne se présente. C'était encore le cas lors du dernier scrutin le 4 juillet dernier.

Le préfet de l'Indre, Stéphane Bredin, avait pourtant, quelques jours plus tôt, adressé un courrier aux habitants en espérant susciter des vocations. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? "C'est le vœu que je forme et j'ai bon espoir, répond Stéphane Bredin. Cette lettre ouverte était faite pour susciter des débats localement. Une dynamique est probablement en train d'émerger. On a besoin de onze volontaires pour constituer un conseil, ça me semble faisable de les trouver dans les deux mois et demi qui viennent".

Mairie cherche conseil, désespérément © Radio France - Sarah Tuchscherer

Sans conseil, le blocage va persister

Sans conseil municipal, pas de solution, rappelle le représentant de l'Etat dans l'Indre : "D'aucuns parlent de rapprochement avec d'autres communes, mais même si le préfet le souhaitait, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, cela ne peut pas se faire de manière autoritaire. Il faut précisément un conseil municipal !" L'une des raisons de ce blocage tiendrait, selon Stéphane Bredin, à l'idée que la situation ne porte pas à conséquence. Il tient à la battre en brèche : "Un élément aussi élémentaire que le budget de la commune, c'est la chambre régionale des comptes de Centre-Val de Loire qui en décide. Aucun investissement n'est possible. En réalité on a une commune qui n'exerce plus ses compétences et dont les intérêts des habitants ne sont plus défendus auprès de l'Etat, des organismes intercommunaux, des syndicats mixtes".

Pour le premier tour du 3 octobre prochain, les déclarations de candidature devront être déposées en préfecture dans la semaine du 13 septembre. Il faut pour cela prendre rendez-vous au 02.54.29.51.14 ou au 02.54.29.51.10.