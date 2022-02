Le préfet de Corse Pascal Lelarge quitte l'île

Pascal Lelarge n'est plus préfet de Corse. Mais la majorité nationaliste, qui réclamait son départ, n'est pas à la fête. Elle avait glissé en fin d'année le nom de Franck Robine, qui avait été le bref successeur de Pascal Lelarge, pendant six mois. Ce sera finalement Amaury de Saint-Quentin, préfet de l'Oise qui prendra ses fonctions d'ici quinze jours à trois semaines.

Durant ses 20 mois en tant que représentant de l'Etat, Pascal Lelarge avait cristallisé les tensions avec la majorité nationaliste. Le premier casus belli était venu d'une délibération votée par l'assemblée de Corse. Son objet, "soutenir le peuple arménien" alors en guerre avec les troupes azéries. Le préfet Lelarge jugeant l'intérêt local peu fondé, avait estimé que la déclaration était illégale. En décembre 2020, vent debout dans l'hémicycle, le président de l'assemblée Jean-Guy Talamoni avait fustigé "la politique méprisante et agressive" du représentant de l'Etat. La déclaration de guerre était consommé avec Gilles Simeoni sur la question de la ventilation des crédits du PTIC, le plan de transformation et d'investissements pour la Corse. Initiée par Edouard Philippe, alors premier ministre, cette enveloppe de 500 millions d'euros qui s'étale sur 5 ans, fait suite au PEI.

"Le bon vieux temps des colonies"

Mais le préfet Lelarge voulait rappeler qui tient le carnet de chèques et tournait le dos à la co-gestion mise en place par son prédécesseur. Dans un tweet rageur, le président de l'exécutif, s'offusquant que le préfet ne l'ait pas convié à la visite de l'aéroport de Bastia le 29 décembre visait dans l'attitude du préfet "le bon vieux temps des colonies".

Dans ses relations, Pascal Lelarge contournait aussi la collectivité de Corse pour s'adresser aux communautés de communes. Les attaques nationalistes sont allées crescendo pendant la campagne des territoriales pour tirer à boulets rouges sur le représentant de l'Etat qualifié de "pro consul" par Gilles Simeoni. Dans la presse, Jean-Guy Talamoni monte d'un cran et demande le départ de Pascal Lelarge qui tient bon. Et répond par voie de presse : "J'y suis, j'y reste".

9,2 millions d'euros à payer à la Corsica Ferries en cadeau de départ

Mais le casus belli le plus intense entre la préfecture et l'exécutif local a été le règlement de la dette de 86.3 millions d'euros de la Corsica Ferries par la CDC. "Inutile de palabrer, de gesticuler, il faut payer", tonnait là encore dans la presse le préfet Lelarge, face à un Gilles Simeoni qui jouait la montre avec le gouvernement. Des négociations entamées en septembre 2021 entre l'Elysée, Matignon et Gilles Simeoni, ont conduit à la déclaration en décembre au banc de l'assemblée nationale que le gouvernement paierait 50 millions d'euros sur la douloureuse.

Mais Gilles Simeoni qui a payé la totalité du principal de la dette dit ne pas avoir reçu les 50 millions d'euros annoncés. Reste enfin la question des intérêts. Hier, par voie de communiqué, la préfecture annonçait qu'elle lançait une procédure de mandatement d'office pour récupérer la somme de 9,2 millions d'euros. Un cadeau de départ, en somme.