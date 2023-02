Réforme des retraites : le préfet de Dordogne rappelle à l'ordre les maires qui ont fermé leur mairie

Jean Sébastien Lamontagne, le préfet de Dordogne a pris sa plus belle plume pour écrire aux élus qui ont choisi de fermer les services de leurs mairies lors de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites les 31 janvier et 7 février. Il y en a sept au moins; Boulazac, Trélissac, Saint Léon sur L'Isle, Saint Médard de Mussidan, Baneuil, Saint Capraise de Lalinde et Périgueux qui a même accroché une banderole sur les grilles de la mairie.

Des élus garants de la neutralité des services publics

Le préfet, dans ce courrier, rappellent aux maires qu'ils sont les "garants de la continuité et de la neutralité des services publics, principes auxquels les citoyens sont légitimement attachés. Ces principes imposant aux élus, au delà de leurs convictions politiques, de garantir aux françaises et aux français l'accès aux services publics municipaux" . Cette petite piqure de rappel n'a pas l'air d'impressionner le maire communiste de Saint Capraise de Lalinde, Laurent Péréa.

Les élus pas prêts à suivre les recommandations du préfet

Pour Laurent Péréa, rien de bien neuf. "Ce qu'il nous dit, on le sait. Quand il parle de neutralité par rapport au mouvement de grève, je rappelle qu'il y a un impact sur les collectivités locales avec l'augmentation de 1 % des cotisations employeur ." Pour l'élu communiste, si le préfet a écrit ce courrier, c'est à cause du tollé provoqué par l'engagement de certains élus dans la mobilisation contre la réforme de la retraite. Et il persiste et signe. Jeudi 16 février, les services de la mairie de Saint Capraise de Lalinde devraient de nouveau rester fermés.

