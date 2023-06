Le préfet de l'Hérault veut limiter la durée des fêtes votives, les maires font la sourde oreille

La saison des fêtes votives a débuté le week-end dernier avec celles de Saint-Brès , plus de 5 000 personnes ont célébré la 37ème édition dans les rues de la ville. Un record selon la mairie et les réjouissances vont continuer cette semaine dans la région, comme à Sussargues. Les fêtes votives de la commune vont s'étaler pendant cinq jours du mercredi 21 juin au dimanche 25 juin.

Pourtant, dans une circulaire du 22 mai dernier, le préfet de l'Hérault a fortement recommandé aux municipalités de limiter la durée de ces fêtes à 3-4 jours, de terminer les festivités à **1 heure du matin au lieu de 2 heures et d'arrêter la vente d'alcool une heure avant la fin de la soirée. Le but est de réduire les troubles à l'ordre public que ces fêtes peuvent engendrer.

"Je considère qu'arrêter les fêtes à minuit ou à 1 heure du matin, c'est très très restrictif. On a une culture ici, la **culture du Sud avec nos traditions taurines, nos bals populaires et nos buvettes. Donc, je me suis permis de prendre un arrêté, pour aller jusqu'à 2 heures du matin. Cependant, j'ai renforcé les mesures de sécurité et tout s'est parfaitement déroulé *sans incident. Les retombées économiques sont quand même assez exceptionnelles. Je viens de faire le tour des commerçants, des forains. Ils ont énormément travaillé, on a vu plusieurs milliers de personnes dans les rues du village. Le bilan est très positif et c'est un moment que je souhaite pérenniser puisque c'est important de défendre notre identité du sud de la France" explique Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès.

"On a besoin de conserver nos traditions"

À Sussargues , les fêtes votives débutent ce mercredi 21 juin. Les espaces pour les festivités vont être réduits cette année à cause de travaux dans le centre-ville, mais rien à voir avec la circulaire du préfet. La fête, elle, se terminera toujours à 2 heures du matin. Pour Eliane Lloret, maire du village, s'il ne faut pas empiéter sur ces traditions, il faut aussi prendre en compte le point de vue de chacun.

"Je peux concevoir qu'il y a des nouveaux habitants ou des villages dans lesquels il est difficile de supporter le bruit, mais on n'a pas beaucoup de fêtes. En ce qui nous concerne, on a la fête locale du mois de juin et une soirée en septembre pour la fête des vendanges. Donc vous imaginez bien qu'il me sera difficile de limiter davantage parce qu'on est quand même sur quelque chose de limité. Je reste convaincu que dans nos villages, on a besoin quand même de conserver à la fois les traditions, les festivités et les moments de rassemblement de nos habitants" explique Eliane Lloret.

Des fêtes encadrées

Sur le problème de l'alcool lors de ces rassemblements, elle ajoute : "J'entends bien aussi que le problème de l'alcool pour les jeunes devient particulièrement compliqué, mais ça l'est tout le temps et tout l'été. Je pense que c'est une façon aussi de s'amuser en étant surveillés, puisque nous avons quand même un système de sécurité particulièrement soutenu lors de ces périodes-là " relate la maire de Sussargues.

Un discours appuyé par Nicolas Noguera, membre du comité des fêtes de Lansargues . Dans son village, les réjouissances vont se dérouler du 13 au 21 août, mais tout est déjà sous contrôle. "À Lansargues ça fait plus de 40 ans qu'on fonctionne sous notre forme et on n'a pas eu de problème particulier avec l'alcool sur les dernières fêtes. On fait un gros travail en amont sur ce thème avec toute la jeunesse, la gendarmerie et les restaurateurs" dépeint-il. "Sécurité, prévention et tradition peuvent faire bon ménage" ajoute même ce dernier.

