Confinement le week-end, fermeture de commerces : les nouvelles mesures adoptées dans les Alpes-Maritimes

C'est le premier département métropolitain à mettre en place de telles mesures depuis le début de l'épidémie il y a un an. Nice et les Alpes-Maritimes expérimenteront dès ce week-end un confinement local. Le préfet des Alpes-Maritimes l'a annoncé en conférence de presse ce lundi, après un week-end de discussions avec les élus locaux.

Un confinement les deux prochains week-end

La première mesure, la plus forte, est donc un confinement localisé sur la bande littorale à partir du week-end prochain. C'est le retour des attestations de déplacement en journée et du "tous à la maison" sauf activité physique et courses essentielles.

"Déplacements interdits dans l'air urbaine littorale de Menton à Théoule-sur-Mer."

Un port du masque généralisé

Si des communes n'avaient pas encore mis en place le port du masque partout dans l'espace public. Elles devront s'y plier désormais. Notamment Cannes par exemple. Il devient obligatoire sous peine d'amende.

De nouvelles règles dans les commerces

"Il a été décidé de fermer les commerces et galeries marchandes de plus de 5.000 mètres carrés à l'exception des commerces alimentaires", a également annoncé le préfet.

Les élus ne veulent pas d'un reconfinement total

En revanche, "de façon unanime", les élus n'ont pas souhaité un confinement généralisé. L'épidémie flambe dans le département. Le taux d'incidence dans la métropole de Nice est particulièrement élevé : 751 cas positifs pour 100.000 habitants, soit plus de trois fois la moyenne nationale (190).

Et chaque jour, "500 nouvelles personnes tombent malade du Covid à Nice", a dit le ministre de la Santé lors de sa visite dans la capitale azuréenne samedi, où il s'est notamment entretenu avec les soignants.

Le taux d’incidence des Alpes-Maritimes est près de trois fois celui de la moyenne nationale

"Le taux d’incidence est près de trois fois le taux d’incidence national. "

"La situation épidémique s’est considérablement dégradée" a expliqué Bernard Gonzalez, le préfet, pour définir l'urgence.

Le préfet annonce aussi l'accélération de la campagne de vaccination. (+3.500 doses supplémentaires et 1.000 doses de plus ce week-end). Les personnes âgées de 50 à 64 ans seront vaccinées massivement avec AstraZeneca.