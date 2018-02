Alsace, France

L'avenir institutionnel de l'Alsace va faire l'objet d'un rapport. Il a été commandé par le Premier ministre Edouard Philippe au préfet de la région Grand Est. Jean-Luc Marx devra rendre ses conclusions au printemps 2018.

La lettre de mission adressée le 22 janvier au préfet précise ainsi que "sans remettre en cause la région Grand Est", il devra évaluer "les hypothèses institutionnelles offertes par le code général des collectivités territoriales, telle que _l'entente interdépartementale ou la création d'un département "Alsace" par fusion des deux départements existants_". Le préfet devra également préciser "les calendriers envisageables" et "les options possibles en matière de compétences à exercer".

C'est un champ de réalités qui est aujourd'hui ouvert, tout cela au sein de la région Grand Est" - Jean-Luc Marx, préfet du Grand Est.

Les solutions qui seront proposées pour les deux départements alsaciens s'inscriront dans le cadre de la région Grand Est. "Cela a été dit par le chef de l'Etat. La carte des régions de France a été fixée par la loi. Elle ne sera pas modifiée", a répété lors de ses voeux à la presse Jean-Luc Marx.

"Je suis d'abord dans une démarche d'écoute et d'échange pour bien mesurer les souhaits de chacun et mettre en regard la donne législative et réglementaires. Nous vivons dans un Etat de droit cela va de soi, avec des capacités d'agir pour les collectivités territoriales qui ne sont pas minces en matières d'organisation territoriale", a rappelé le préfet du Grand Est au micro de France Bleu Alsace.

Dans un communiqué les présidents du conseil départemental du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, "_se félicitent de la décision du Premier ministre de confier au préfet de région_".

@KlinkertBrigitt et @F_Bierry se félicitent de la décision du 1er Ministre de confier au Préfet de Région une mission pour aboutir dès 2018 à une solution d’avenir pour l’Alsace. Le champ des possibles est ouvert. Lire le communiqué : https://t.co/kKNYBG5UZxpic.twitter.com/4OFt7s0sWV — Département HautRhin (@hautrhin) February 2, 2018

Pour les deux élus, "cette annonce au lendemain de la rencontre entre le premier Ministre et le président de la région Grand Est montre également que pour le gouvernement le statut quo n’est plus envisageable et que l’avenir de l’Alsace doit se construire dans la clarté. L’Etat, la région et les deux départements ont désormais ensemble la responsabilité de l’avenir de l’Alsace".