Le premier débat des primaires socialiste était constructif et instructif

Un débat organisé en partenariat avec le quotidien "La Tribune - Le Progrès"

L’antenne de France Bleu Saint Etienne Loire accueillait hier soir en partenariat avec le quotidien La Tribune-Le Progrès le premier débat des primaires de la gauche

60 minutes avec 4 représentants ligériens des candidats nationaux.

Laurence Juban pour Manuel Valls.

Eric NEDELEC pour Vincent Peillon.

Florian Duron pour Arnaud Montebourg.

Johan Cesa pour Benoit Hamon.

Un débat plutôt détendu et constructif ou chacun a pu défendre les positions de son champion dans cette primaire. Pendant une heure ils ont exprimé la position de leur tendance sur la bilan de François Hollande, le revenu universel, la baisse des impôts, la nécessité ou non de remettre des fonctionnaires dans le service public, l'abrogation ou non de la loi travail ou la position qu'il adopteront au lendemain de la primaire pour soutenir le vainqueur

RAPPEL

Le premier tour de la primaire du parti socialiste se déroule dimanche avec 7 candidats en lice

Benoit Hamon

Manuel Valls

Sylvia Pinel

Vincent Peillon

François de Rugy

Arnaud Montebourg

Jean Luc Benhamias

le débat du 2em tour sera organisé mercredi prochain 25 janvier sur l'antenne de France Bleu avec les représentants des 2 candidats qui seront qualifiés a l issue du 1er tour dimanche