Le premier électeur pourrait devenir assesseur dimanche en Vaucluse

Comme il n'y a pas de candidats PS ou LR au deuxième tour, il y a moins de volontaires pour être assesseur. Le code électoral peut imposer au premier électeur d'être assesseur. La fonction est gratuite, mais récompensée du sourire des citoyens de son quartier.

Les partis politiques s’organisent pour fournir des assesseurs dans chaque bureau de vote et s'assurer ainsi que le scrutin se déroule correctement. Les Républicains et les socialistes étaient les principaux fournisseurs d'assesseurs, mais comme Benoît Hamon et François Fillon ont été éliminés, leurs électeurs-assesseurs ont tendance à se détourner de l'organisation du scrutin.

Le code électoral impose des assesseurs

Le code électoral sollicite d'abord les conseillers municipaux. Être assesseur ou président de bureau de vote est obligatoire pour les élus municipaux. Sauf raison médicale, un refus est considéré comme une démission d'office. Les mairies anticipent et gardent souvent une liste des citoyens qui se font connaitre en disant "moi, je suis volontaire si vous avez besoin d'aide pour les élections".

S'il manque des assesseurs, le premier électeur deviendra assesseur

S'il manque des assesseurs pour ouvrir le bureau de vote dimanche matin, le président du bureau de vote peut réquisitionner le premier électeur pour devenir assesseur. La fonction n'est pas rémunérée ni défrayée.

Il faut savoir lire et écrire pour vérifier l’identité des électeurs et tenir la liste d'émargement. Il faut aussi se lever tôt un dimanche matin pour ouvrir le bureau à 8h, surveiller la hauteur des piles de bulletins ou d'enveloppes.

Le sourire des électeurs qui viennent voter est exceptionnel. Il n'y en a pas un qui vient en râlant" - Nathalie, assesseur à Avignon

Être assesseur toute la journée, "c'est long mais on ne s'ennuie pas" , disent les assesseurs de Vaucluse. Ils sont fiers de participer à "un moment important du système démocratique".

Ces assesseurs voient défiler tout leur quartier ou leur commune avec le sourire car "les ronchons et les abstentionnistes, on les voit pas au bureau de vote". Le code électoral prévoit les remplacements d'assesseurs dans la journée, même la pause pipi... mais pas le repas. Ce sont les mairies qui offrent un plateau-repas ou une collation aux assesseurs.

Témoignages d'assesseurs récompensés par le sourire des électeurs de Vaucluse Copier

À quelques jours du deuxième tour de la présidentielle, il manque encore des assesseurs en Vaucluse. Le Front national et le mouvement En Marche ont jusqu’à jeudi soir pour déposer leurs listes d’assesseurs.

Il pourrait manquer des assesseurs au 2° tour en Vaucluse Copier

Si vous voulez être assesseur ou scrutateur, tenir un bureau de vote ou participer au dépouillement dimanche, contactez la mairie de votre commune.