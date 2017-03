Le Premier ministre Bernard Cazeneuve, en visite à Pau chez François Bayrou, soutient Benoit Hamon

Le Premier ministre était à Pau ce lundi pour lancer officiellement le programme de rénovation du quartier Saragosse. Un déplacement sur les terres de François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, qui n'avait rien de politique assure Bernard Cazeneuve.

Un Premier ministre socialiste sur des terres centristes, dont le maire soutient un ancien ministre du gouvernement, le tableau a de quoi faire sourire. Mais Bernard Cazeneuve a assuré ce lundi que ce déplacement n'avait rien à voir avec la campagne présidentielle en cours.

Pas question donc d'interpréter la visite de Bernard Cazeneuve à Pau comme un soutien caché à Emmanuel Macron. D'ailleurs le Premier ministre l'assure, il n'a pas parlé politique avec François Bayrou. Pas de politique nationale en tout cas. Le Premier ministre en a profité pour afficher son soutien au candidat de son camp, Benoit Hamon. "Je suis fidèle à mon organisation politique, a t-il dit.

"Je me suis rendu à Pau pour des raison qui tiennent au fait que ici, dans cette ville, dans ce département comme partout sur le territoire national, nous menons des politiques publiques, a déclaré le Premier ministre. Donc je n'ai aucune raison, même si on est en période électorale, de cesser de gouverner et d'aller dans les territoires pour apporter un soutien là où les projets que nous finançons sont de nature à changer la vie des gens. Pour ce qui est de la primaire, il y a eu un processus, je suis allé au siège de campagne de Benoit Hamon, je l'ai reçu, je lui ai dispensé les conseils que je pensais pouvoir lui dispenser. Non pas en lui donnant des leçons, mais parce que j'estime qu'un Premier ministre doit être dans la sincérité et le respect des principes. Donc je suis fidèle à mon organisation politique, fidèle aux processus qui ont été engagés et je souhaite bien entendu que le candidat qui a été désigné rassemble plus largement son camp parce que sinon on ne peut pas gagner. Donc je n'ai jamais varié de discours et je n'ai pas l'intention, à Pau, d'en changer aujourd'hui".