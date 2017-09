Le Premier ministre Edouard Philippe à Niort ce lundi

C'est confirmé, Edouard Philippe sera en déplacement à Niort ce lundi. Le Premier ministre sera accompagné du ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour la présentation d'un "plan d'actions pour l'investissement et la croissance des entreprises".

Edouard Philippe et Bruno Le Maire à Niort ce lundi. Le Premier ministre et le ministre de l'Economie se rendront d'abord en mairie à 8h30 pour un accueil républicain et la signature du livre d'or.

Echange avec des chefs d'entreprise

Puis, à 9h, ils visiteront l'entreprise Poujoulat, située à Saint-Symphorien. Les Cheminées Poujoulat, leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit en inox. Un échange est prévu avec des chefs d'entreprise de la région sur les facteurs de croissance des entreprises.

Enfin, le Premier ministre présentera un plan d'action pour l'investissement et la croissance des entreprises. Il précisera notamment les mesures fiscales prévues.