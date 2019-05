Le Premier ministre Edouard Philippe à Vesoul pour soutenir la liste Renaissance

Edouard Philippe accueilli par Barbara Bessot-Ballot, Alain Chrétien, Christophe Lejeune et Emmanuel Aebischer

Vesoul, France

Edouard Philippe a passé quelques heures à Vesoul ce lundi soir, un déplacement "à titre privé" pour le Premier ministre, venu soutenir la sénatrice alsacienne En Marche Fabienne Keller et le conseiller départemental Modem du Territoire de Belfort Christophe Grudler, tous deux candidats aux élections européennes sur la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau.

Le Premier ministre a été accueilli par le maire divers-droite "Macron-compatible"de Vesoul, Alain Chrétien, les députés LREM Barbara Bessot-Ballot et Christophe Lejeune, et les candidats Fabienne Keller et Christophe Grudler.

La FDSEA écoutée par le Premier ministre

Edouard Philippe, arrivé en fin d'après-midi, a d'abord visité le magasin Esprit Paysan, ouvert en décembre 2018 à Vesoul par 55 producteurs pour vendre en direct au consommateur les produits des fermes de Haute-Saône. L'occasion notamment pour le Premier ministre de dialoguer avec le président de la FDSEA de Haute-Saône, Emmanuel Aebischer, sur l'épineuse question du prix du lait, et sur la concurrence européenne.

Échange entre le Premier ministre et Emmaniel Aebischer sur prix du lait © Radio France - David Malle

Dans un deuxième temps, Edouard Philippe s'est rendu salle Parisot, où 300 personnes étaient réunies à six jours des élections européennes. Au premier rang, le maire de Besançon Jean-Louis Fousseret, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, et salué par Alain Chrétien.

Le maire de Besançon, ex-socialiste, au premier rang

"Nous avons tous devant cette tribune, un parcours politique différent, par exemple Jean-Louis Fousseret qui est là aujourd'hui, maire de Besançon, qui a été au parti socialiste et qu'on peut applaudir. Alain Chrétien, maire de droite paraît-il. Et je peux vous dire qu'ensemble, on travaille bien" a déclaré Alain Chrétien sous les applaudissements.

300 personnes réunies salle Parisot pour le meeting de la liste Renaissance © Radio France - David Malle

Edouard Philippe a défendu sa vision de l'Europe. Il a dénoncé les propos de Steve Bannon, le sulfureux ex-conseiller de Donald Trump dans la campagne des européennes. "Quand ce sont nos partenaires, mais aussi nos adversaires sur certains sujets qui œuvrent pour nous diviser ou pour nous affaiblir, a indiqué le Premier ministre, il faut se demander s'ils font ça dans notre intérêt, ou dans le leur".