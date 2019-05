Elections européennes : le Premier ministre en meeting près d'Orléans ce jeudi

Orléans, France

La République En Marche du Loiret annonce, ce lundi, qu'un meeting national se tiendra ce jeudi 23 mai "dans l'agglomération orléanaise" dans le cadre de la campagne des élections européennes du 26 mai : Edouard Philippe, premier ministre, en sera la tête d'affiche. La réunion publique commencera à 19 heures, mais le lieu n'a pas encore été précisé par LREM (ce ne sera pas à Orléans).

Le chef du gouvernement ne ménage pas ses efforts pour soutenir la liste Renaissance menée par son ex ministre des affaires européennes Nathalie Loiseau : Edouard Philippe, présent ce lundi à Vesoul, est attendu à Valenciennes mardi et Orléans, donc, jeudi. Selon l'AFP, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de s'activer jusqu'au bout au soutien de la tête de liste Nathalie Loiseau.

Les ministres adorent venir dans le Loiret

Est-ce la proximité de Paris ? En tout cas, en plus de Nathalie Loiseau, présente à Orléans le 20 avril dernier dans le cadre de la campagne européenne, quatre ministres sont déjà venus dans le Loiret en réunion publique ces deux dernières semaines. Bruno Le Maire avait ouvert le bal le 6 mai, avec un meeting salle Eiffel, et expliqué sa présence à Orléans en raison de son amitié pour le maire Olivier Carré (ex LR). Puis, Marc Fesneau (Modem) et Julien Denormandie (LREM), tous deux membres du gouvernement, ont tenu une réunion publique le 9 mai à Pithiviers, avant que la ministre de la Justice Nicole Belloubet ne vienne à Fleury-les-Aubrais le 15 mai dernier.