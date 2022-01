Le Premier ministre en visite surprise à l'hôpital d'Amiens après le passage à Cosserat

Le Premier ministre est arrivé à Amiens vers 10h, ce samedi 8 janvier, sur le site de l'ancienne manufacture Cosserat, abandonnée depuis dix ans. D'ici à 2028, la friche industrielle sera devenue un éco-quartier, et le chef du gouvernement a voulu en faire un symbole de la lutte contre l'artificialisation des sols. Jean Castex a vanté le projet lors de son discours sur place : "Ici, on réinvestit l'existant, on ressuscite le passé, l'histoire. C'est formidable. Ce n'est plus possible, cette progression de l'artificialisation des sols."

Pendant la visite du site, le député Insoumis François Ruffin n'a pas manqué de dénoncer une "hypocrisie" du gouvernement. Cosserat ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt selon lui : "Oui, ici, c'est un beau projet, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, on a le projet Boréalis 2, qu'on va agrandir Amazon..." Ce qui lui a d'ailleurs valu une petite prise de bec avec la ministre de la transition écologique Barbara Pompili, qui l'a décrit comme un "défaitiste"

Après cette visite, le Premier ministre s'est rendu au CHU d'Amiens, où il a visité le service de réanimation, dans lequel quatre malades du Covid-19 sont actuellement traités. Deux non-vaccinés, deux qui n'avaient pas eu leurs trois doses de vaccins, précise l'un des professeurs. Un membre du personnel de l'hôpital a tout de même interpellé Jean Castex sur la situation dans l'hôpital, où des soignants d'Amiens sont obligés d'aller aider dans les autres centres de la région, avant d'être applaudi par des infirmières spectatrices des échanges.