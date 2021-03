Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture en Creuse ce samedi

Jean Castex et Julien Denormandie sont attendus en Creuse ce samedi 6 mars.Le déplacement du Premier ministre et du ministre de l'agriculture avait été annoncé la semaine précédente, mais il a été annulé au dernier moment.

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture seront en Creuse ce samedi 6 mars. Annoncée une première fois le 27 février, la venue de Jean Castex et Julien Denormandie a été reportée à la dernière minute, en raison de l'actualité. Le Premier ministre devait tenir une réunion avec les préfets des 20 départements placés en "surveillance renforcée" à cause de la situation sanitaire.

Programme inchangé

Jean Castex et Julien Denormandie devraient se rendre en milieu de matinée à la coopérative Celmar de La Souterraine. Ils visiteront un bâtiment neuf inauguré fin décembre. En fin de matinée, une table ronde est prévue avec une quinzaine de représentants des syndicats agricoles creusois.