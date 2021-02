Jean Castex et Julien Denormandie sont attendus samedi en Creuse, confirme la préfecture. Une visite sur le thème du Salon de l'Agriculture, qui aurait dû commencer ce week-end : ils ont rendez-vous à la coopérative CELMAR de La Souterraine.

Salon de l'Agriculture annulé : le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture seront en Creuse samedi

La Creuse va recevoir la visite du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie samedi 27 février. La préfecture de la Creuse le confirme.

Rendez-vous à La Souterraine

Cette venue intervient le jour où le Salon de l'agriculture aurait dû débuter à Paris. Jean Castex et Julien Denormandie ont rendez-vous en milieu de matinée à la coopérative CELMAR de La Souterraine, précise son président Jean-Christophe Dufour. Ils devraient visiter un bâtiment neuf inauguré fin décembre. En fin de matinée, une table ronde est prévue avec une quinzaine de représentants des syndicats agricoles creusois.

Visite d'une coopérative historique de la Creuse

Née à la fin des années 60, la CELMAR (la coopérative des éleveurs de la marche) est l'une des plus grosses coopératives du secteur. Elle rassemble 750 éleveurs bovins et ovins répartis sur cinq départements : Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, Indre et Vienne. Son chiffre d'affaires est d'environ 75 millions d'euros. Un tiers des animaux est vendu en boucherie sous un label de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique, ou encore Engagement Qualité Carrefour).