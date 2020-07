Le Premier ministre et trois autres ministres à Besançon ce jeudi pour évoquer l'emploi des jeunes

Le Premier ministre Jean Castex et trois autres ministres, Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne et Frédérique Vidal, viendront en matinée ce jeudi à Besançon. Un déplacement pour présenter le plan pour l'emploi des jeunes.

Le Premier ministre se rend à Besançon ce jeudi pour présenter le plan pour l’emploi des jeunes, baptisé "Un jeune, une solution", aux côtés de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Jean Castex débutera son déplacement à 9h30 par le Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie de Besançon pour y visiter l’outil de formation. Il se rendra ensuite après 10h dans l’entreprise Cryla, spécialisée en micromécanique, pour y rencontrer les salariés. Le Premier ministre animera enfin une table ronde sur l’emploi des jeunes, en présence de jeunes en parcours d’insertion vers l’emploi dans les différentes voies de formation.