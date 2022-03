Jean Castex dans l'Orne ce mercredi pour un comité interministériel de lutte contre les stupéfiants

Le Premier Ministre Jean Castex accompagné des ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la justice Eric Dupond-Moretti et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances Olivier Dussopt sont à Alençon mercredi pour présider le deuxième comité interministériel à la lutte contre les stupéfiants.

Ce mercredi 2 mars 2022, Jean Castex, se rendra d'abord dans le quartier de Perseigne à Alençon où dans la nuit du 26 octobre 2021, 13 véhicules avaient été incendiés par des jeunes et des barrages installés en plusieurs endroits du quartiers. Des casseurs s'en étaient pris aux policiers et pompiers intervenus sur place. Des émeutes sur fond de trafic de stupéfiants.

Le Premier Ministre vient ce mercredi saluer les effectifs de police, gendarmerie et du service départemental d'incendie et de secours. L'occasion de faire le point sur les actions menées localement pour assurer la sécurité des riverains tout en luttant contre la consommation et le trafic de drogue.

Un comité interministériel de lutte contre les stupéfiants

Le Premier Ministre accompagné du Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, du Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes Publics se rendra ensuite en Préfecture de l'Orne où il présidera le deuxième comité interministériel à la lutte contre les stupéfiants. Un comité suivi en visioconférence par 2 autres ministres: Olivier VERAN pour la Santé, Jean-Michel Blanquer pour l'Education et Laurent Nunez, le Coordonnateur National du Renseignement et de la Lutte contre le Terrorisme.

La signature du contrat de sécurité intégrée d'Alençon,

Le Premier ministre signera enfin à la mairie d'Alençon un contrat de sécurité qui marquera la fin de la visite.