Le Premier ministre Jean Castex en Bigorre ce jeudi

La Bigorre reçoit la visite du Premier ministre Jean Castex ce jeudi 17 février. Il prévoit de se rendre dans les Hautes-Pyrénées, notamment à Lourdes, en passant sur son chemin par Castelnau-Magnoac et Orleix. Le Premier ministre est donc de retour dans le département un peu plus d'un an après sa dernière visite officielle.

Jean Castex sera notamment à Lourdes pour signer un plan d'investissement de taille à venir, afin d'aider la ville et ses acteurs à se relever de la pandémie de covid. Cinq investisseurs sont mobilisés sur ce plan, nommé "plan Lourdes" : l'Etat, la région, le département, l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la ville de Lourdes, mobilisés sur 100 actions pour un montant de 100 millions d'euros. Ce plan s'étendra sur une dizaine d'années, et doit aboutir à l'horizon 2030. Une main tendue du gouvernement pour l'avenir de la ville et son activité qui a trinqué pendant la crise sanitaire.

Le président de la République, Emmanuel Macron, était venu le 16 juillet dernier à Lourdes. Il s'était entretenu une demie heure avec le maire Thierry Lavit, et avait promis une aide de l'Etat. Le Premier ministre Jean Castex vient donc pour tenir cette promesse.