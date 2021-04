Le Premier ministre Jean Castex en déplacement à Caen ce vendredi

Jean Castex sera dans le Calvados ce vendredi 16 avril. Dès 9 heures, le Premier ministre ira à la rencontre des équipes du CHU de Caen, il visitera également le centre de vaccination et le service réanimation. En deuxième partie de matinée, il est attendu au centre d'animation de Beaulieu.

Ce vendredi 16 avril, le Premier ministre Jean Castex sera en déplacement dans le Calvados, et plus précisément à Caen. Il sera accompagné de Sarah El Hairy, la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement.

Les deux membres du gouvernement se rendront d'abord au CHU de Caen, dès 9 heures. Le Premier ministre ira à la rencontre des équipes, visitera le centre de vaccination et le service réanimation. Il se fera également présenter le projet de reconstruction du CHU.

En deuxième partie de matinée, Jean Castex et Sarah EL Hairy se rendront dans le centre d'animation périscolaire de Beaulieu, pour rencontrer les équipes mobilisées dans l'accueil des enfants de personnels prioritaires.