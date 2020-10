Le Premier ministre Jean Castex est attendu à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray ce samedi, accompagné de la ministre des Armées Florence Parly.

Le Premier ministre Jean Castex en déplacement à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray ce samedi

Le Premier ministre Jean Castex et la ministre des Armées Florence Parly se rendront à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray ce samedi après-midi.

Le chef du gouvernement, qui arrivera vers 16H00 à la cathédrale de Rouen, à la veille de la fête catholique de la Toussaint, s'entretiendra avec Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen.

Jean Castex et Florence Parly iront aussi constater les éléments du dispositif Sentinelle, dont le déploiement est passé à 7.000 soldats à travers le territoire contre 3.000 auparavant.

Le Premier ministre a annoncé jeudi le passage du plan vigipirate au niveau "urgence attentat", le niveau le plus élevé du plan, afin de protéger les lieux de cultes et les écoles, après l'attentat contre l'église Notre-Dame de l'Assomption de Nice, qui a fait trois morts.

Ils se rendront ensuite devant l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, où ils observeront un temps de recueillement devant le monument en hommage au père Hamel, assassiné en 2016 par deux jihadistes.

Ce déplacement intervient après l'attentat de Nice et deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet.