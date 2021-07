Le Premier ministre Jean Castex en Vendée ce samedi

Jean Castex se rendra en Vendée ce samedi matin pour rencontrer les acteurs de la filière bois. Le Premier ministre est attendu aux Essarts-en-Bocage peu après 9 heures. Il commencera par visiter le domaine forestier puis il se rendra à la scierie PiveteauBois, un des leaders français du bois de construction. Le Premier ministre sera accompagné de Julien Denormandie, ministre de l'agriculture, de Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur, et de Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité.

Crise sur le marché du bois

Le marché mondial du bois connaît de fortes tensions depuis quelques mois. La pénurie de bois a fait s'envoler les prix, elle a retardé les chantiers et allongé les délais de livraison. Aujourd'hui, l'approvisionnement des scieries françaises est menacé. Le souhait du gouvernement est d'encourager le développer de la ressource avec une meilleure gestion de nos forêts. Il cherche aussi à mieux structurer la filière et à rendre plus compétitives les industries de transformation.