Le Premier ministre Jean Castex en visite à Rennes

Ils sont en train de partir vers le Lycée professionnel Coëtlogon. Le Premier ministre Jean Castex est en visite à Rennes aujourd'hui. Au programme notamment, la signature du contrat de plan Etat Région. 970 millions d'euros sont en jeu.

Ce matin le Premier ministre a signé une convention sur les langues régionales. Le Breton et le gallo, avec là aussi des investissements supplémentaires. Objectif : passer de 19 mille jeunes bretonnants aujourd'hui, à 30 mille d'ici quelques années.

Le Premier Ministre Jean Castex est à Rennes ce mardi 15 mars. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Accueilli par un chant en breton

Avant cela, le chef du gouvernement a été accueilli par un chant breton. Il a ensuite visité une classe bilingue et a pu échanger avec les élèves et l'enseignante. Les élèves qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans et qui sont tous réunis dans une unique classe bilingue.

Un passage au lycée de Coëtlogon

Le Premier ministre est en fin de matinée au Lycée professionnel Coëtlogon. Un échange est prévu avec des élèves, et notamment la présentation de deux dispositifs autour de l'insertion via la formation professionnelle : la prépa d'avenir et puis P-Tech, un système de mentorat du ministère de l'Education Nationale, avec Orange.

Plus de 900 millions d'euros en jeu

Mais le principal sujet de la venue du Premier ministre c'est bien le CPER. Avec ce contrat, l'Etat et la région Bretagne s'engagent sur les grands projets structurants dans les prochaines années. Le CPER. a été voté en session, à la fin du mois de février, après deux ans de négociations. Il dresse les investissements prioritaires d'ici 2027.

Près d'un milliard d'euros, portés à 48% par l'Etat, et à 52% par la région. Une grande partie, 400 millions d'euros, sera dédiée à l'enseignement supérieur, la recherche et à l'innovation.

Autre point notable, un volet maritime sur lequel il a fallu négocier car il n'était pas prévu au départ dans la première mouture du contrat.

Contrat qui va donc être signé à la mi-journée, officiellement par Jean Castex.

Retrouvez la visite de Jean Castex à Rennes en images

