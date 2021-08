Le Premier ministre Jean Castex en visite dans le Calvados vendredi pour évoquer les "tiers-lieux"

Le Premier ministre Jean Castex sera en visite ce vendredi 27 août dans le Calvados pour évoquer les "tiers-lieux", ces espaces ouverts réunissant des petits entrepreneurs ou particuliers (espaces de coworking, lieux de formation, ateliers partagés, etc). Jean Castex souhaite "présenter de nouvelles mesures pour consolider cet écosystème", d'après un communiqué.

Visites à Carpiquet et Colombelles

Le Premier ministre va visiter l'Atelier Normand à Carpiquet, une manufacture qui mutualise des ateliers et des machines utilisées par des artisans. Il se rendra ensuite au WIP, un tiers-lieu situé à Colombelles, issu de la réhabilitation d’une friche industrielle et qui héberge une trentaine de structures (associations, indépendants ou artisans). Jean Castex échangera avec des représentants des tiers-lieux existant en France actuellement.

Il sera accompagné de quatre ministres : Elisabeth Borne, ministre du Travail, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et Cédric O, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Économie et chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.