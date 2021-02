Le Premier ministre Jean Castex en déplacement dans le Loiret ce samedi

Le Premier ministre sera en visite dans le Loiret ce samedi 13 février, une première, depuis qu'il a pris ses fonctions en juillet dernier. La préfecture du Loiret que Jean Castex se rendra dès 9h00 à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel.

Il participera à la présentation de carte des dix-sept nouvelles entreprises de la région Centre-Val de Loire, lauréates du plan de relance, sur le volet "Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires".

Signature du contrat de plan Etat-Région

A Orléans, à partir de 11h, Jean Castex signera l’accord régional pour la relance en Centre-Val de Loire et le protocole de préfiguration du Contrat de plan Etat-Région 2021-2027 (1,8 milliard d'euros d'investissements).

Le chef du gouvernement ne sera pas seul, mais en raison de la crise sanitaire, le comité sera restreint. Jean Castex sera notamment accompagné de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de Marc Fesneau, élu du Loir-et-Cher et ministre délégué, chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, et de Richard Ramos, député de la 6ème circonscription du Loiret.