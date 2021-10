Le Premier Ministre s'offre un bain de foule dans sa ville de Prades

Bises, accolades et poignées de main : les gestes barrières n'étaient pas d'actualité pour Jean Castex ce vendredi matin dans les rues de Prades. Pour la première fois depuis qu'il a rejoint Matignon, le Premier Ministre effectuait un déplacement officiel à Prades, la ville dont il a été maire pendant 12 ans. Avant d'inaugurer la toute nouvelle passerelle qui enjambe la Têt, il en a profité pour passer en revue ses anciens administrés.

Après un passage obligé dans un café du centre-ville, Jean Castex a confié que le mandat de maire lui "manque" et que son expérience d'élu local lui "sert" alors qu'il est aujourd'hui à la tête du gouvernement. "Ici, on est dans des tailles de collectivités où l'on prend tout en direct. On ne peut pas déléguer, subdéléguer. C'est très formateur", a-t-il expliqué au moment où il retrouvait son bureau à l'hôtel de ville.

Jean Castex est attendu à perpignan ce vendredi après-midi pour le redémarrage du train des primeurs. Après deux ans d'interruption, le train transportant des fruits et légumes reprend du service cinq jours par semaine. Le premier train doit partir du marché Saint-Charles de Perpignan à 16H28 pour arriver à Rungis samedi à 03H08, à temps pour nourrir le ventre de Paris. Cette liaison avait été suspendue à l'été 2019 faute de clients.