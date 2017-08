Le Premier ministre veut présenter le projet de réforme du code du travail le 31 août

Dans un entretien exclusif au Parisien - Aujourd'hui en France ce vendredi, le Premier ministre, Edouard Philippe, en dit un peu plus sur le projet de réforme du code du travail. Il précise notamment que le texte sera présenté à la toute fin du mois d'août.

Le projet de réforme du code du travail sera présenté le 31 août assure le Premier ministre Edouard Philippe dans un entretien donné à la rédaction du quotidien Le Parisien ce vendredi. "La concertation se poursuit pendant l'été pour finaliser le projet, qui sera présenté 31 août, et les textes définitifs seront approuvés par le Conseil des ministres avant la fin de l'été" précise le chef du gouvernement.

Edouard Philippe montre également qu'il sait à quoi s'attendre : "des mesures paraîtront trop audacieuses à certains et pas assez à l'autres, c'est la vie, mais toutes auront fait l'objet d'un dialogue approfondi avec les partenaires sociaux". Il ne semble pas redouter l'appel syndical à une journée d'action le 12 septembre contre cette réforme. "J'ai le sentiment que les Français ont envie de solutions plutôt que de blocages".

Un texte pour le patronat ?

Au journaliste qui lui demande si le texte ne fait pas la part belle aux revendications patronales, le Premier ministre répond de but en blanc qu'il n'est "pas là pour faire plaisir à tel ou tel, [mais bien] pour mettre en oeuvre les engagements du président de la République et pour faire redémarrer le pays. C'est le sens de cette réforme". Réforme que le gouvernement va pouvoir mener par ordonnances puisque le projet de loi l'y habilitant a été voté ce mercredi au Sénat.

Je ne suis pas là pour faire plaisir à tel ou tel, je suis là pour mettre en oeuvre les engagements du président de la République et pour faire redémarrer le pays" - Edouard Philippe

> A LIRE AUSSI : Le Parlement autorise la réforme du Code du travail par ordonnances

Dans cet entretien, l'ancien bras droit d'Alain Juppé évoque également le budget 2018. "Gouverner, c'est choisir. Le budget 2018 fera des choix, il assumera des priorités claires pour la transformation du pays. Nous allons baisser les impôts de plus de 10 milliards d'euros et redistribuer du pouvoir d'achat vers tous les actifs en basculant les charges salariales vers la CSG. Ce sera 250 euros en plus par an pour un salarié payé au smic, par exemple".

Le budget 2018 fera des choix, il assumera des priorités claires pour la transformation du pays. Mon interview @le_Parisien : https://t.co/Bxu78X2Pp7 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) August 4, 2017

Mais pour financer cela, il faut évidemment faire des économies quelque part. "Nous voulons changer les politiques publiques qui n'apportent pas de réponses à la hauteur des enjeux. C'est le cas de la politique du logement : 40 milliards d'euros par an pour des résultats dont chacun s'accorde à dire qu'ils sont insatisfaisants. Pas assez de logements, des loyers trop chers, et des millions de Français mal logés. Soit on verse encore un peu plus d'argent — ce n'est pas notre objectif — soit on refonde cette politique, et c'est ce que nous allons faire" explique le Premier ministre.

> A LIRE AUSSI : Aide au logement : l'APL va diminuer de 5 euros par mois pour tous les bénéficiaires dès le 1er octobre 2017