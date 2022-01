Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste en visite dans les Ardennes

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, soutient d'Anne Hidalgo à la Présidentielle était dans les Ardennes ce jeudi 6 janvier. Il a rencontré des élus et des acteurs de la culture à Charleville-Mézières et rencontré des habitants à Fumay.

Une campagne courageuse pour parler des problèmes des français - Olivier Faure

Au cours de sa visite, Olivier Faure a livré sa vision de la campagne menée par la mairie de Paris et candidate de la Gauche à la Présidentielle, Anne Hidalgo : " c'est une campagne courageuse, car Anne Hidalgo est celle qui cherche à parler des problèmes quotidiens des français. Elle a mis sur la table les sujets de santé, les sujets d'éducation, les sujets de _Transition écologique_. Anne Hidalgo est celle qui fait en sorte aussi que la Gauche se rassemble par un acte très courageux - puisqu'elle n'a aucune garantie sur l'issue- elle propose une primaire pour éviter que les différentes formations de gauche, par des candidatures multiples, s'impuissantent mutuellement et se rendent impossible l'accès au second tour de l'élection présidentielle".

D'ailleurs Anne Hidalgo s'est donné une semaine pour valider le principe d'une primaire à gauche. Une primaire qu'elle juge pertinente à condition que Yannick Jadot y participe. Mais jusqu'ici, le candidat d'Europe Ecologie les Verts ne cesse de répéter qu'il décline l'invitation.

Yannick Jadot à la primaire de la gauche: "c'est pas très bien barré" d'après Olivier Faure

Lors de cette visite dans les Ardennes, Olivier Faure a aussi reconnu que la primaire de la gauche avec Yannick Jadot n'était pas en très bonne voie. "Pour l'instant c'est pas très bien barré" reconnait le premier secrétaire du Parti socialiste, "on sent bien que les réticences sont fortes du côté des écologistes".

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste lors de sa rencontre avec les élus ardennais © Radio France - Alexandre Blanc

Pour Olivier Faure, on peut refuser ce genre de proposition quand on est certain d'accéder au second tour de l'élection " mais là ce n'est pas comme si il était à 19% et qu'il pouvait dire, j'ai plié le match".

D'après Olivier Faure, il faut aujourd'hui créer les conditions d'une offre commune que Yannick Jadot, que Christiane Taubira, qu'Anne Hidalgo, que Arnaud Montebourg , que Fabien Roussel, que tous ces gens qui disent vouloir gouverner ensemble, en fassent la démonstration et se choisissent un candidat commun et partir à cette Présidentielle avec toutes les chances de l'emporter.