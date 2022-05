Le premier secrétaire fédéral du PS en Haute-Garonne quitte son poste

Dans un communiqué de presse envoyé ce 19 mai, Sébastien Vincini annonce mettre un terme à sa fonction de premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Haute-Garonne. Il précise qu'il ne quitte pas le parti mais qu'il s'engage davantage, via ses fonctions nationales, à la "construction d'une nouvelle espérance collective".

Se consacrer à la refondation du PS

Sébastien Vincini est un visage presque connu des Français désormais puisque c'est lui qui q co-piloté les négociations avec la France Insoumise avant l'accord sur la NUPES. On le voit sur toutes les photos aux côtés d'Olivier Faure. À 44 ans, le maire de Cintegabelle autrefois fief de Lionel Jospin laisse ses fonctions fédérales qu'il occupait depuis 2014. Il avait succède à Joël Bouche (2012(2014), Sébastien Denard (2008-2012) et Kader Arif (1999-2008). Dans une longue lettre envoyée aux militants socialistes de Haute-Garonne, Sébastien Vincini dit souhaiter ardemment un congrès "qui soit celui d'une véritable refondation".

Sébastien Vincini ici à droite à côté d'Olivier Faure participait début mai aux négociations PS/LFI dans le cadre de la future NUPES. © AFP - Alain Jocard

Le conseiller départemental était, comme Carole Delga, l'un des porte-paroles nationaux d'Anne Hidalgo durant la campagne présidentielle. Après la "défaite cruelle", il explique "avoir à cœur de ne pas reproduire nos erreurs et reprendre le fil qui a toujours conduit la gauche à la victoire : l'unité et le rassemblement".

Sébastien Vincini incarne la ligne "parisienne", la ligne nationale du parti, celle d'Olivier Faure,favorable à un accord avec Jean-Luc Mélenchon. En face de lui, la porteuse de la fronde, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui n'a jamais accepté cette union et revendique un destin plus indépendant. Les deux camps ont chacun leurs soutiens. Sébastien Vincini peut compter sur Lionel Jospin, et en Haute-Garonne Georges Méric le président du Département, le sénateur Claude Raynal ou encore l'ancienne députée Martine Martinel. Carole Delga - qui est toujours au PS - s'appuie quant à elle sur son réseau de présidents de départements, en Ariège, dans le Lot, le Tarn, le Gers ou encore l'Hérault. Elle est aussi soutenue par la députée PS du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault, et le fondateur du PRG, le toujours très influent Jean-Michel Baylet. Six candidats PS ont été investis dans le cadre de la NUPES en Occitanie, mais des candidats "dissidents" de gauche se maintiennent, avec l'appui de Carole Delga. C'est le cas par exemple dans les deux circonscriptions de l'Ariège.

Un direction intérimaire sera mise en place au PS 31.