Le président d’Auvergne Rhône-Alpes a-t-il profité de son voyage en Chine pour lever des fonds pour François Fillon ?

Laurent Wauquiez a-t-il mélangé sa casquette de président de la région Auvergne Rhône-Alpes et de conseiller politique de François Fillon lors de son voyage en Chine ? Le Canard enchaîné de ce mercredi parle d'un "vilain conflit d'intérêts", le cabinet du président conteste.

Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez était en déplacement en Chine la semaine dernière pour promouvoir les entreprises régionales. Selon l'hebdomadaire Le Canard enchainé, il en aurait profité pour organiser une levée de fond pour le candidat LR à la présidentielle, Francois Fillon.

L'opposition dénonce le mélange des genres

Mélange des genres, dénonce le conseiller régional PS Jean-François Debat " Mélanger en permanence les casquettes, dit-il, ça nuit à la clarté de la vie politique. Et dans la période actuelle, on pourrait envoyer d'autres messages aux Français plutôt que celui d'un président de la deuxième région de France qui, à l'occasion d'un voyage officiel, en profite pour aller rencontrer des sympathisants et éventuellement faire de la levée de fonds pour une campagne présidentielle. Franchement, c'est quelque chose qui fait pas du tout honneur à la politique ". Jean-François Debat demande à voir le programme de ce déplacement et la preuve qu'aucun euro de la Région n'a servi à cette réunion politique.

Pas de levée de fonds, mais une rencontre avec des militants, assure le cabinet du président de la Région

Réunion de Laurent Wauquiez avec avec des militants LR à Shanghai sans levée de fonds, assure le cabinet du président de la Région - Tweeter

Le cabinet de Laurent Wauquiez répond que Laurent Wauquiez a pris une heure sur son temps personnel pour échanger avec des militants LR vivant à Shanghai. " Il ne s'agissait pas d'une levée de fonds mais d'une réunion de militants ", souligne le directeur adjoint du cabinet. " Et cela s'est fait en toute transparence, puisque Laurent Wauquiez a tweeté cette rencontre ".