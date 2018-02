Charente-Maritime, France

Dominique Bussereau claque la porte du parti les Républicains.

Le président du conseil départemental de Charente-Maritime l'a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux. "Puisque Laurent Wauquiez assume ses errements et sa violence verbale (...) Ce soir, je démissionne définitivement du parti" écrit l'ancien ministre.

Celui qui a co-fondé l'UMP en 2002 avant d'adhérer à LR n'a pas supporté les sorties du nouveau patron du parti, qu'il trouvait déjà trop à droite.

La goutte d'eau aura donc été ces petites phrases assassines tenues devant des étudiants à Lyon par Laurent Wauquiez.

"On dit tous des bêtises, on peut tous avoir une expression de travers. J'ai dit une bêtise, je me suis mal exprimé, je corrige. Le fait qu'il ne corrige pas honnêtement, ça m'a choqué. Le faux-pas grave du chef fait que je ne peux pas rester dans l'équipe dont il est le chef" a expliqué Dominique Bussereau sur LCP ce matin.

Même décision prise hier soir par Elisabeth Morin Chartier, l'ancienne présidente de la région Poitou-Charentes, qui est députée européenne, elle s'interroge dans un communiqué : "Quelle image de la France donnons nous ?".

Elisabeth Morin Chartier dit ensuite qu'elle quitte Les Républicains pour être en accord avec son éthique.