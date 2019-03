Le président de la métropole lilloise, "un homme blessé" mais candidat à une deuxième mandat

Lille, France

Pourquoi ne pas instaurer la gratuité des transports en cas de pic de pollution ?

"Ce n'est pas une option retenue dans la délégation de service publics, nous avons préféré le Pass' Environnement, c'est 1,65€ et vous circulez librement, quel que soit le nombre de trajets. Nous avons eu 19 000 validations, soit un peu moins de 10 000 personnes qui ont utilisé le Pass'Environnement".

Ce ticket a représenté, mercredi dernier, 17% des achats de tickets occasionnels, nous avons donc encore beaucoup d'efforts à faire pour montrer son intérêt.

"Le plus difficile à quantifier c'est de savoir si c'était une opportunité ou si les gens ont changé leur comportement. Le code de l'environnement ne préconise pas la gratuité mais une formule incitative, en cas de pic de pollution. Nous ne sommes pas favorable à la gratuité".

Le péage urbain va-t-il finalement voir le jour ?

"Nous sommes tombés des nues quand cet aspect a été enlevé de la Loi Mobilité (examinée d'ici la fin du mois par le Sénat). Je comprends que le gouvernement ait enlevé le péage urbain qui frappe les contribuables et fasse payer les plus démunis, je suis contre le péage urbain. (...) Tout a été balayé avec le péage urbain négatif alors que nous voulons le péage urbain positif. Nous sommes dans une phase de lobbying, en utilisant les parlementaires de mon groupe politique à la Mel, j'ai écrit au Premier Ministre".

Pourquoi le budget Transports en Commun de la Mel est en baisse ?

"Ce n'est pas utiliser moins d'argent mais l'utiliser mieux. C'est l'efficience".

Est-ce normal que dans une station V'Lille, un seul vélo sorte tous les jours ? Pendant des années, des maires m'ont dit : Damien, y'en a marre de ces bus qui roulent à vide !

"En 2024, il doit y avoir une augmentation de fréquentation de 18% par rapport à 2018, c'est l'objectif de la délégation de service public attribué à Kéolis. Nous avons redéployé, nous avons plus de fréquence sur les métros, le tram, les principales lignes de bus, notamment le soir".

Il ne s'agit pas de réduire pour réduire bêtement. C'est évident qu'il y a des bugs, on ne le nie pas. Il y a 2 à 4 maires qui s'impliquent à un an des Municipales mais j'écoute aussi les 85 maires qui sont contents.

A quand une nouvelle ligne de transports en commun lourde ?

"Nous sommes en retard par rapport aux autres agglomérations, comme Lyon, Bordeaux. Nous devons développer de nouvelles infrastructures de transports, c'est aussi pour ça que nous récupérons une marge de manoeuvre de 20 millions d'euros par an et j'ai acté qu'ils seront totalement dédiés à l'investissement des futures lignes de transports".

"Le projet principal était cet axe Nord-Sud qui permet de relier Comines à Lesquin en tramway, avec un premier tronçon Aéroport de Lesquin-Lille".

Est-ce la fin du consensus à la Mel ?

"C'est votre analyse, sévère. La dernière fois, 700 délibérations ont été votés au dernier conseil, sans aucun problème.

Est-ce qu'il y a une seule délibération où j'ai été retoqué ? Je ne crois pas.

"A chaque fois que l'élection municipale ou communautaire approche, il y a des tensions, un peu plus de critiques, des manques de confiance. C'est le jeu démocratique du consensus. Je pouvais être dans un rôle majorité/opposition".

J'ai travaillé avec tout le monde, y compris avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec mes idées et ont envie de prendre ma place en avril 2020.

Le président de la Mel, Damien Castelain, invité de France Bleu Nord le 6 mars 2019 © Radio France - Odile Senellart

Est-ce que vous serez candidat à votre succession en tant que maire de Péronne-en-Mélantois ?

"Il n'y a aucune raison pour que je ne me représente pas. On me voit à Villeneuve d'Ascq ou dans d'autres communes de cette métropole, ce village c'est toute ma vie, ça fait près de 25 que j'y suis maire, il n'y a aucune raison que j'aille ailleurs".

Et si vous êtes réélu, serez-vous candidat à un deuxième mandat à la Mel ?

Je serai bien évidemment candidat à ma succession. Il faut plus que 6 ans pour transformer cette métropole, je le dis depuis le début, je ferai deux mandats et pas un de plus. Je pourrai alors terminer l'ensemble des grands projets que moi et mon groupe politique avons mis en place.

Vous êtes toujours mis en examen dans l'affaire du grand stade, il y a eu une perquisition, en décembre, dans vos bureaux dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds (c'est l'affaire des notes de frais). Comment vous vivez tout cela ?

"L'homme est blessé. Derrière toutes ces attaques, alors qu'il n'y a rien de nouveau, on remet ça sur la table tous les trois mois, il y a ces perquisitions pour saisir des costumes et sacs achetés sur mes frais de représentation".

C'est bien évidemment difficile à vire (...). Nous espérons que je puisse m'expliquer, qu'il y ait un vrai débat pour savoir si le patron de la troisième métropole de France ale droit à des frais de représentations.

Nous avons le rapport de l'AFA (agence française anti-corruption), la chambre régionale des comptes.

Nous rendons des comptes à l'ensemble des gens qui nous posent des questions et qui sont malheureusement pour moi bien orchestrées.

Vous êtes un homme blessé mais innocent ?

"Il y a des mises en examen, des perquisitions, cela fait deux ans que j'ai été placé en garde à vue, je n'ai pas de nouvelles, j'en ai par la presse. J'attends sereinement avec mes avocats pour répondre à toutes ces attaques".