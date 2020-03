Atteint d'un cancer, le député LREM de Vaucluse, Jean-François Cesarini, est décédé

Richard Ferrand annonce ce dimanche soir la disparition du député LREM du Vaucluse Jean-François Césarini.

Le président de l'Assemblée Nationale explique sur Twitter que le député élu à Avignon "luttait depuis de longs mois contre la maladie toujours en exerçant son mandat et en défendant ses idées. À sa famille, à ses proches et à son équipe j’adresse mes condoléances émues.”

Jean-François Cesarini avait 49 ans. Il avait été élu député en juin 2017 avec la majorité La République En Marche dans la première circonscription de Vaucluse. Très impliqué dans le développement de l'économie numérique en Vaucluse, Jean-François Cesarini avait initié la création de French Tech Culture. Il était aussi membre du groupe parlementaire sur l'expansion de l'économie à Taiwan et président du groupe d'amitié parlementaire entre la France et Taiwan.

La secrétaire d'État à la Transition écologique, Brune Poirson, a elle aussi salué un "défenseur du Vaucluse" sur Twitter. Les députés LREM de Paris Gilles Le Gendre et Matthieu Orphelin, député du Maine-Et-Loire, ont également salué sa mémoire et ont rendu hommage à Jean-François Cesarini.

Malgré la maladie, les pénibles séances de soin et la fatigue, Jean-François Cesarini n'avait pas renoncé à son mandat et ses activités, multipliant les rencontres et les médiations dans sa permanence lors du mouvement des Gilets Jaunes. Sa suppléante est Souad Zitouni, avocate au barreau d'Avignon.

Député frondeur, chanteur et comédien

Personnalité souriante, aimable, Jean-François Cesarini avait pourtant été écarté par La République En Marche pour la candidature aux municipales à Avignon. Jean-François Cesarini avait milité au Parti Socialiste puis animé le groupe de réflexion Terra Nova.

Avec d'autres députés de l'aile gauche du groupe LREM à l'Assemblée Nationale, Jean-François Cesarini avait co-signé une tribune pour s’opposer aux mesures prévues par le gouvernement sur l’immigration et l'Aide Medicale d'Etat. Jean-François Cesarini défendait sa liberté de parole car il ne pouvait "pas accepter d’être réduits au choix de frondeurs ou de godillot".

Titulaire d'un doctorat de philosophie, Jean-François Cesarini était aussi comédien et chanteur. Durant le Festival Off d'Avignon 2018, il se produit chaque soir sur scène dans Demain vite ! Il interprète un professeur de 1914 qui donne une conférence sur les mérites du siècle à venir.

Jean-François Cesarini était apparu sous les traits d'un gangster dans un clip de rap avant de chanter ses propres textes.