Le président de l'Assemblée Nationale Richard Ferrand inaugure l'exposition Marianne à Sarran

Un membre de la majorité gouvernementale en visite dans un musée, c'est l'occasion de tester le pass sanitaire. En tout cas, en fin limier politique, le président du département de la Corrèze n'a pas hésité. A peine arrivé, Richard Ferrand se fait tester. Il présente son QR Code. Une fois les vérifications faites, il passe. "Et puisque tout le monde respectait les conditions sanitaires, nous avons pu faire la découverte sans masque" indique le président de l'Assemblée Nationale.

Des bustes prêtés par l'Assemblée Nationale

Richard Ferrand est donc venu en Corrèze pour inaugurer et visiter l'exposition Marianne. L'Assemblée Nationale qu'il préside a prêté quelques bustes du symbole de la République pour agrémenter cette collection qui montre l'hétéroclite manière de représenter Marianne. Guidé par le commissaire Pierre Bonte, il arpente les allées, et s'arrête devant un "modèle" représentant Marianne, et qui trône dans le bureau de Michel Charlot.

"Le plus intéressant c'est son socle" explique le nouveau maire de Collonges-la-Rouge, "en forme de pyramide tronquée, plein de signes mystérieux, et un message étrange : Travail, Union et Force". On est bien loin de Liberté, Egalité, Fraternité, mais finalement, conclut l'édile, "c'est un peu ça la République" ! Le président de l'Assemblée écoute, acquiesce.

Les bustes de Marianne exposés à Sarran © Radio France - Mickaël Chailloux

Une fierté donc pour l'une des communes de Corrèze qui a prêté cet objet. Le président de l'Assemblée Nationale poursuit sa visite à l'exposition Cabu puis devant les objets du président Chirac. Avant de livrer un discours plein d'allégorie : "Marianne, explique Richard Ferrand, a toujours été l'alliée de tous les combats de la République et de la France. Elle traverse les époques même les plus douloureuses"

Une allusion à peine voilée à cette période de notre histoire, avant une nouvelle semaine chargée pour le président de l'Assemblée Nationale.