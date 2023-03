Le président de l'université de Nice annule la venue de Stanislas Rigault, proche d'Éric Zemmour

Alors que Stanislas Rigault, proche d'Éric Zemmour, patron de Génération Z et militant de Reconquête, avait été invité par le syndicat étudiant de droite UNI 06 pour débattre avec les étudiant en droit sur le thème de l’engagement en politique, ce jeudi 9 mars, le président de l'Université préfère annuler sa venue.

Pour éviter les débordements

Ce dernier craint des débordements, car cette visite est polémique. L'association Tous Citoyens, le collectif antifasciste 06, ainsi que CGT campus 06 avaient prévu de manifester ce vendredi à 17h30 devant la fac de droit, après avoir donné son accord.

Jeanick Brisswalter, président de l'université Nice-Côte d'Azur explique dans un communiqué : "L'impossibilité de mettre en place un débat contradictoire, et les informations dont Université Côte d'Azur dispose désormais, le conduisent à considérer que les risques de trouble à l’ordre public sont tangibles et ne permettent pas à l’établissement d’assurer la sécurité des personnes et des biens"