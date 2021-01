Le président de la collectivité européenne d'Alsace appelle au "démembrement de la région Grand Est"

Frédéric Bierry souhaite "le démembrement de la région Grand Est". Le président (LR) de la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace (CEA) était interrogé sur la chaîne Public Sénat. "Si nous pouvions reconstituer une région Alsace, (...) il suffirait de transférer toutes les compétences de la région et on aurait une collectivité d'un nouveau genre mais qui serait beaucoup plus lisible et beaucoup plus efficace pour nos concitoyens".

Les anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne ont été regroupées dans la région Grand Est en 2015. Les déclarations de Frédéric Bierry font suite aux propos de Jean Castex. Lors de sa visite à Colmar samedi, le Premier ministre a expliqué n'avoir "jamais été convaincu" par la création d'"immenses régions".

La collectivité européenne d'Alsace a fusionné les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au profit d'une structure unique en France. La CEA fait toujours partie du Grand Est, tout en ayant des compétences propres comme la coopération transfrontalière ou le bilinguisme.